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الوزير الأول يتحادث هاتفيا مع رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي

الشروق أونلاين
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الوزير الأول يتحادث هاتفيا مع رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي
أرشيف
الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة اللبناني

تحادث الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الخميس، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي. حسب ما أفاد به بيان للوزارة الأولى.

“وشكّلت المحادثات فرصة للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية. والتأكيد على استعداد الطرفين لتنشيط آليات التعاون، والعمل سوياً من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين في كل المجالات”، يقول البيان.

ويتولى ميقاتي حكومة تصريف الأعمال في لبنان، بتوصية من مجلس النواب اللبناني. بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق للبلاد ميشال عون.

وينصّ الدستور اللبناني على أن تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس، في حال تعثر انتخاب رئيس جديد للبلاد، قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي.

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