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الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة وهذا ما تضمنه  

الشروق أونلاين
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الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة وهذا ما تضمنه  

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، تناول على وجه الخصوص، مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد تنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الحضري.

وجاء في بيان للوزارة الأولى “ترأس الوزير الأول نذير العرباوي اجتماعا للحكومة، تناول على وجه الخصوص، مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد تنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الحضري، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة باستكمال إصدار المراسيم التنفيذية الخاصة بالعقار الاقتصادي الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية وتنمية الاقتصاد الوطني.

وتابع البيان “وفي إطار متابعة تنفيذ البرنامج التنموي التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية الفائدة ولاية تيسمسيلت درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن توجيه أراضي لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض بلديات هذه الولاية.”

كما تناول اجتماع الحكومة الصيغة المعدلة للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية على ضوء التوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية الداعية إلى إثراء المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار مخرجات الجلسات الوطنية للتشاور مع الفاعليين ومهنيي الصناعة السينماتوغرافية، والتجاوب مع تطلعات الشباب الراغبين في التخصص في هذا المجال، فضلا عن ضبط آلية واضحة التمويل المشاريع السينمائية.

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