الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عدد من المشاريع والعروض أبرزها تلك المتعلقة بالطاقات المتجددة وكذا الربط بشبكة المياه.

وحسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، تم خلال الاجتماع دراسة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة وكذا متابعة تنفيذ برنامج الربط بشبكة الماء الشروب للمناطق التي تشهد شحا مائيا.

وفي هذا الصدد، استمعت حكومة غريب إلى عرض حول تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة ”برنامج 3200 ميغاواط”، حيت تم تسليط الضوء على الإرادة التي تحدو الدولة لجعل الطاقات المتجددة ركيزة للسيادة الطاقوية والتنمية المستدامة للبلاد. يضيف البيان.

بعدها، استمع أعضاء الحكومة إلى عرض حول مشروع تحويل المياه من عين الكرشة في ولاية أم البواقي نحو سد كدية لمدور في ولاية باتنة.