الوزير الأول يترأس اجتماعا وزاريا مشتركا حول تحضيرات الدخول المدرسي

ترأس الوزير الأول سيفي غريب يوم الإثنين بقصر الحكومة، اجتماعًا وزاريا مشتركا، خصّص للوقوف على التحضيرات الجارية للدخول المدرسي 2025-2026.

واستعرض الاجتماع، حسب ما ذكره بيان للوزارة الأولى، مختلف التدابير المتخذة “في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بالتحضير الأمثل للدخول المدرسي في مختلف جوانبه”.

حيث تمّ التطرق على وجه الخصوص، إلى “المستوى البيداغوجي، وجاهزية المؤسسات والمرافق التربوية عبر التراب الوطني. فضلا عن مختلف الخدمات ذات الصلة، على غرار النقل والإطعام المدرسيين”.

وشارك في الاجتماع الوزاري المشترك، وزراء الداخلية والجماعات المحلية والنقل، والمالية، والتربية الوطنية، والسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.