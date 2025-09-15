-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الوزير الأول يترأس اجتماعا وزاريا مشتركا حول تحضيرات الدخول المدرسي

الشروق أونلاين
  • 48
  • 0
الوزير الأول يترأس اجتماعا وزاريا مشتركا حول تحضيرات الدخول المدرسي
ح.م
جانب من الاجتماع

ترأس الوزير الأول سيفي غريب يوم الإثنين بقصر الحكومة، اجتماعًا وزاريا مشتركا، خصّص للوقوف على التحضيرات الجارية للدخول المدرسي 2025-2026.

واستعرض الاجتماع، حسب ما ذكره بيان للوزارة الأولى، مختلف التدابير المتخذة “في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بالتحضير الأمثل للدخول المدرسي في مختلف جوانبه”.

حيث تمّ التطرق على وجه الخصوص، إلى “المستوى البيداغوجي، وجاهزية المؤسسات والمرافق التربوية عبر التراب الوطني. فضلا عن مختلف الخدمات ذات الصلة، على غرار النقل والإطعام المدرسيين”.

وشارك في الاجتماع الوزاري المشترك، وزراء الداخلية والجماعات المحلية والنقل، والمالية، والتربية الوطنية، والسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.

مقالات ذات صلة
وثبات ونقلات في عديد المجالات.. الرئيس تبون مكّن للمرأة الجزائرية

وثبات ونقلات في عديد المجالات.. الرئيس تبون مكّن للمرأة الجزائرية

صفحات وهمية توقع الجزائريين في فخ الجوائز الكاذبة!

صفحات وهمية توقع الجزائريين في فخ الجوائز الكاذبة!

لهذه الأسباب انضمت الجزائر للتحالف الإفريقي للهيدروجين الأخضر

لهذه الأسباب انضمت الجزائر للتحالف الإفريقي للهيدروجين الأخضر

“رفقاء الخير” يطلقون مشاريع تضامنية لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة!

“رفقاء الخير” يطلقون مشاريع تضامنية لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة!

الرئيس تبون يُرسم سيفي غريب وزيرا أولا ويكلفه بتشكيل الحكومة

الرئيس تبون يُرسم سيفي غريب وزيرا أولا ويكلفه بتشكيل الحكومة

افتتاح دورة البرلمان بـ18 مشروع قانون وسباق النواب ينطلق

افتتاح دورة البرلمان بـ18 مشروع قانون وسباق النواب ينطلق

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد