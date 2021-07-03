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الجزائر

الوزير الأول يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الليبي وهذا ما دار بينهما

الشروق أونلاين
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الوزير الأول يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الليبي وهذا ما دار بينهما

تلقى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن مكالمة هاتفية من نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة هنأه فيها بمناسبة تعيينه وزيراً أولا.

وتطرق المسؤولان، السبت، خلال المكالمة إلى واقع وآفاق تطوير العلاقات الثنائية فضلاً عن تطور المسار السياسي في ليبيا.

كما جدد الطرفان عزمهما العمل على توطيد روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

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