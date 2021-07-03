الوزير الأول يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الليبي وهذا ما دار بينهما
تلقى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن مكالمة هاتفية من نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة هنأه فيها بمناسبة تعيينه وزيراً أولا.
وتطرق المسؤولان، السبت، خلال المكالمة إلى واقع وآفاق تطوير العلاقات الثنائية فضلاً عن تطور المسار السياسي في ليبيا.
كما جدد الطرفان عزمهما العمل على توطيد روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
تلقى الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان اليوم اتصالاً هاتفياً من السيد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا الذي قدم له تهانيه وتمنياته بالتوفيق بمناسبة تعيينه وزيراً أول
تطرق الطرفان إلى واقع وآفاق تطوير العلاقات الثنائية وتطور المسار السياسي في ليبيا pic.twitter.com/l1ajz7Dbjj
— مصالح الوزير الأول (@pm_gov_dz) July 3, 2021