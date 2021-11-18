الوزير الأول: يجب إعادة النظر في المنظومة التربوية لتدريس تاريخ الجزائر

أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، على ضرورة “إعادة النظر” في المنظومة التربوية الوطنية من أجل إعطاء “اهتمام أكبر بتدريس تاريخ الجزائر”.

وقال بن عبد الرحمان، الخميس، خلال إشرافه على إحياء لليوم العالمي للطفولة، ولدى زيارته لمعرض لإبداعات بعض الأطفال الموهوبين تم تنظيمه بالمناسبة، أنه ينبغي “إعادة النظر في المنظومة التربوية الوطنية من أجل إعطاء اهتمام أكبر بتدريس تاريخ الجزائر العظيم”.

وأشار بن عبد الرحمان إلى أهمية إبراز مختلف محطات تاريخ الجزائر الكبير وتعليم الأجيال المتعاقبة سير “عظماء الجزائر من مدغاسن وماسينيسا ويوغرطة إلى طارق بن زياد والأمير عبد القادر وآخرين”.

ومن جهة أخرى، شدد الوزير الأول على ضرورة تشجيع أصحاب المشاريع والمبدعين من أجل “النهوض بالصناعة الوطنية وإنتاج المواد الأولية محليا، للتقليل من نسبة استيراد هذه المواد وذلك من خلال الرفع التدريجي لنسبة الإدماج وبالتالي الدخول في سلسلة القيم العالمية”.

الوزير الأول: إطلاق مشروعين بقطاع التربية بدعم من البنك الدولي

كما كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان أن الحكومة تعتزم إطلاق مشروعين متعلقين بقطاع التربية بدعم من البنك الدولي

وأضاف بن عبد الرحمان، في كلمته خلال إشرافه على مراسم إحياء اليوم العالمي للطفل أن المشروعين يتعلقان بتحسين نوعية التكفل بالطفولة والتسيير القائم على النتائج وتعزيز قدرات الأداء في قطاع التربية الوطنية.

وأضاف بن عبد الرحمان، أن الجزائر تملك تعداد كبيرة من الطلبة وتخصص 15 بالمائة للمنظومة التربوية.

ودعا الوزير الأول مواصلة الاهتمام بقضايا الطفولة وتثمين مكتسباتها لضمان بيئة سليمة آمنة للأطفال وضمان مستقبل أمتنا.

بن عبد الرحمان يشرف على مراسم إحياء اليوم العالمي للطفل

وأشرف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، على مراسم إحياء ” اليوم العالمي للطفل” المصادف لـ 20 نوفمبر من كلِ عام بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

وجاء في بيان للوزارة الأولى أن المناسبة، التي سيحضرها أعضاء من الحكومة وممثلو الهيئات الأممية بالجزائر، ستشهد تنظيم معرض لاكتشافات واختراعات أطفال جزائريين في مجال الذكاء الاصطناعي إضافة إلى نشاطات، ولقاءات تفاعلية دولية عبر تقنية التحاضر عن بعد.