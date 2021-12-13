الوزير الأول: يجب تحقيق التكامل بين الصناعات العسكرية والمدنية

الوزير الأول يشرف على افتتاح الطبعة الـ29 لمعرض الإنتاج الجزائري

قال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، الإثنين، إنه يجب تحقيق التكامل بين الصناعات العسكرية والمدنية.

وأكد الوزير على هامش اشرافه على افتتاح الطبعة الـ29 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض أن الصناعة العسكرية ستكون قاطرة لباقي الصناعات.

وشدد بن عبد الرحمان على ضرورة أن تبلغ نسبة الإدماج في الشركة الوطنية للسيارات الصناعية 35 بالمئة في ظرف 36 شهرا مثلما ينص عليه الإلتزام، مشيرا إلى أنها تقدر حاليا بـ10 بالمئة.

من جهة أخرى دعا الوزير الأول إلى منح الفرصة للإطارات الشابة المتخرجة من المعاهد والجامعات وإقحامهم في صناعة المركبات العسكرية.

هذا وأشرف أيمن بن عبد الرحمان، الاثنين، على افتتاح الطبعة الـ29 لمعرض الإنتاج الجزائري، مرفوقا بوزير التجارة كمال رزيق، وإطارات سامية من القطاع الاقتصادي كذا ممثلي السلك الديبلوماسي المعتمد بالجزائر.

وتجري فعاليات الطبعة الـ29 لمعرض الإنتاج الجزائري إلى غاية 25 ديسمبر الجاري، بقصر المعارض (الصنوبر البحري) بالجزائر العاصمة.