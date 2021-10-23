الوزير الأول يجتمع بالحكومة..وهذه أهم الملفات المطروحة

ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، السبت، اجتماعاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.

ودرس خلال الاجتماع، أعضاء الحكومة، مشروعا تمهيديا لقانون ومشروعي مرسومين تنفيذيين قدّمها على التوالي، الوزيران الـمكلفان بالعدل، والأشغال العمومية.

علاوة على ذلك، استمعت الحكومة إلى ثلاثة عروض قدمها الوزراء الـمكلفون بالداخلية، والتجارة، والأشغال العمومية.

اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا السبت 23 أكتوبر 2021، اجتماعاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.

وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون ومشروعي مرسومين تنفيذيين قدّمها على التوالي، الوزيران الـمكلفان بالعدل، والأشغال العمومية.

علاوة على ذلك، استمعت الحكومة إلى ثلاثة عروض قدمها الوزراء الـمكلفون بالداخلية، والتجارة، والأشغال العمومية.

في البداية، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 الـمؤرخ في 8 جوان 1966 والـمتضمن قانون العقوبات.

يهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون الذي يندرج في إطار إصلاح التشريع الجزائي، إلى تعزيز مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن الـمواطن وسكينته وعلى سير الـمرافق العامة، وذلك من خلال اعتماد مظاهر جديدة للجريمة وتشديد العقوبات المطبقة حاليا.

وجدير بالذكر أن الـمشروع التمهيدي لهذا القانون ستتم دراسته في اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرضين قدّمهما وزير الأشغال العمومية، حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان على التوالي: (1). تعديل الـمرسوم التنفيذي رقم 16 ــ 56 الـمؤرخ في أول فيفري 2016، الـمتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم 212 (2). والتصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز ازدواجية الطريق الولائي رقم 145 على مسافة 4 كلم، بين الحميز وبرج الكيفان.

ويندرج هذان الـمشروعان في إطار مواصلة العمليات الـمسجلة بعنوان البرنامج الاستعجالي الرامي إلى الحدّ من ازدحام حركة الـمرور بالعاصمة.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول العروض التعريفية والأولية للجزائر في مجال تجارة السلع والخدمات في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وقد انصب العرض على بعض التدابير الـمتخذة من طرف بلادنا بعنوان هذه الآلية الإفريقية التي انضمت إليها الجزائر والتي ترمي إلى إقامة تعاون مثمر في الـميادين التجارية والجمركية وكذا إلى وضع ترتيبات تسهيلية للمبادلات التجارية بين بلدان القارة الإفريقية.