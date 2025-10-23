-- -- -- / -- -- --
اقتصاد
لوضع آليات متابعة تنفيذ العقود

الوزير الأول يجتمع مع المتعاملين الاقتصاديين الذين وقّعوا عقودا خلال معرض “IATF”

الشروق أونلاين
مصالح الوزير الاول (شبكات)
جانب من الاجتماع.

ترأس الوزير الأول، سيفي غريّب، اجتماع عملٍ مع المتعاملين الاقتصاديين الذين وقّعوا عقودًا خلال المعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF)، الذي احتضنته الجزائر في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر الماضي.

ووفقا لما أفادت به مصالح الوزير الاول، خصص هذا اللقاء الذي عقد اليوم الخميس 23 أكتوبر، بقصر الحكومة، لوضع الآليات العملياتية لمتابعة تنفيذ هذه العقود، كما تبادل المشاركون وجهات النظر حول الآفاق الواعدة التي يتيحها السوق الإفريقي، وسبل تعزيز قدرات الجزائر التصديرية نحو مختلف بلدان القارة، في سياق ديناميكية متنامية للاندماج الاقتصادي الإقليمي.

وجدد الوزير الأول خلال اللقاء تأكيده على الدعم الدائم الذي يقدمه الرئيس عبد المجيد تبون، للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين، مبرزًا الأهمية البالغة لدورهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وتنويع الاقتصاد الوطني.

