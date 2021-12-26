الوزير الأول يجري محادثات مع المدير العام لمنظمة “الألكسو”

أجرى الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الأحد، محادثات مع المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، محمد ولد أعمر حول آفاق التعاون بين الجزائر والالسكو.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن المحادثات سمحت باستعراض “واقع وآفاق علاقات التعاون بين الجزائر والألكسو، لاسيما في مجال تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وما يتصل به من مبادرات مسجلة على جدول أعمال المؤتمر وكذا دور الجامعات والمؤسسات التعليمية كمحفز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

وقد جرى اللقاء بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان.