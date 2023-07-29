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الجزائر

الوزير الأول يجري محادثات مع رئيس مالي عاصمي غويتا

الشروق أونلاين
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الوزير الأول يجري محادثات مع رئيس مالي عاصمي غويتا
ح.م
جانب من اللقاء

أجرى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مساء الجمعة بسانت بطرسبورغ، محادثات مع عاصمي غويتا  رئيس دولة مالي ورئيس المرحلة الانتقالية.

تم اللقاء على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في قمة روسيا-إفريقيا الثانية, نقل بن عبد الرحمان إلى الرئيس غويتا التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية، وعزمه على مواصلة العمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وحفظ السلم والأمن والاستقرار ودعم التنمية في المنطقة.

وقد شكلت المحادثات فرصة للتطرق إلى واقع افاق العلاقات بين الجزائر ومالي في شتى المجالات, وتبادل الرؤى حول الوضع الإقليمي وسبل العمل المشترك بين البلدين من أجل مواجهة التحديات المتعددة التي تعرفها المنطقة.

وفي ختام اللقاء, حمل الرئيس غويتا الوزير الأول نقل تحياته الأخوية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

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