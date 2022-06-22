الوزير الأول يدعو الرياضيين الجزائريين إلى تشريف الراية الوطنية

خلال توديعه الفوج الأول من الرياضيين المشاركين في الألعاب المتوسطية

دعا الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الأربعاء، بمناسبة توديع الفوج الأول من الرياضيين الجزائريين المشاركين في الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022 إلى تشريف الجزائر والاقتداء بالأبطال السابقين.

وحث الوزير الأول، الذي كان مرفقا بعدد من أعضاء الحكومة وفي مقدمتهم وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، ورئيس اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، ورؤساء الاتحاديات الرياضية، الرياضيين على تشريف الوطن الذي لم يبخل عليهم بأي وسيلة في التحضير الجيد للموعد المتوسطي وان يرفعوا راية الجزائر، خفاقة في علياء سماء وهران.

وقال بن عبد الرحمان أنه بعد 47 عام من تنظيم الألعاب المتوسطية في 1975، “نرجو من الله أن يعيد علينا الأفراح المجيدة التي شهدتها الجزائر أثناء إقامتها لهذه الدورة وان تكونوا خير خلف لخير سلف والاقتداء بالأبطال السابقين، أمثال، سليم ايلاس، عبد المؤمن يحياوي، حسيبة بولمرقة، نور الدين مرسلي وغيرهم وترفعوا راية الجزائر خفاقة”.

وأضاف بن عبد الرحمان أن تزامن الألعاب المتوسطية مع الذكرى ال60 لاسترجاع السيادة الوطنية، “دليل على قدرة بلادنا على إضفاء البهجة على هذا الشعب العظيم وهذا الوطن المفدى”، معربا عن تمنياته للمشاركين “التوفيق ومزيد من الانتصارات في منافسات شريفة ونزيهة وانتم أهل لذلك”.

من جهتها، قالت حاملة الراية الوطنية في حفل افتتاح الألعاب المتوسطية بوهران، وصيفة بطلة العالم للملاكمة، ايمان خليف: “إننا عازمون كرياضيين نحضر لأول مرة الألعاب المتوسطية، على تشريف الجزائر ورفع الألوان الوطنية”.

ويضم الفوج الأول للرياضيين المشاركين (رجال وسيدات) في الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022، حوالي 200 رياضي، يمثلون العديد من الاختصاصات، بحسب ما علم من رئيس الوفد الجزائري المتوجه إلى وهران، حمزة دغدغ.

ويتعلق الأمر بعناصر المنتخب الوطني لكرة القدم (اقل من 18 سنة) وأبطال الكاراتي دو، الجيدو، الرماية الرياضية، الملاكمة، الكرة الحديدية، المصارعة والبادمنتون.

هذا، ومن المنتظر أن يلتحق سبع أفواج أخرى من الرياضيين بزملائهم المشاركين في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران.