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الجزائر
حتى نتقي شرّ الوباء 

الوزير الأول يذكّر بالالتزام بإجراءات الوقاية

نادية شريف
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الوزير الأول يذكّر بالالتزام بإجراءات الوقاية

ذكّر الوزير الأول عبد العزيز جراد، صبيحة الخميس، أو أيام عيد الفطر المبارك، الجزائريين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقال جراد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: “مرّ علينا شهر رمضان برحمته ويحل علينا عيد الفطر المبارك بروح المحبة والتعاطف أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات”.

وحتى لا تتحول الفرحة بالعيد إلى عزاء، أضاف: “نذكر أنفسنا بالالتزام بإجراءات الوقاية لكي تقينا شر الوباء، عيدكم مبروك كل عام الجزائر بخير.. هذا هو العيد فلتصف النفوس به وبذلك الخير فيه خير ما صنعا”.

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