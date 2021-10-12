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الوزير الأول يزور أرملة مصور الثورة الجزائرية بصربيا

الشروق أونلاين
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الوزير الأول يزور أرملة مصور الثورة الجزائرية بصربيا

زار الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، على هامش تواجده بصربيا، السيدة روزيكا لابيدوفيتش، أرملة مصور الثورة التحريرية ستيفان لابيدوفيتش. 

وعبّر الوزير الأول في زيارة المجاملة التي قادته لبيت أرملة صديق الثورة، عن عميق امتنان الجزائر حكومة وشعبا للراحل لابيدوفيتش الذي خلّد بعدسته محطات النضال الجزائري.

من جانبها شكرت السيدة لابيدوفيتش التفاتة الجزائر الطيبة التي تنم عن وفاء الشعب الجزائري لأصدقائه ونبل أخلاقه، مؤكدة أنها وبحكم الذكريات تعتبر نفسها وعائلتها جزائريين وتفخر بالانتماء إلى هذا الشعب.

يذكر أن اللقاء حضره رئيس جمعية أصدقاء الجزائر ماركو جليتش، الذي حيا زيارة الوزير الأول و جدد عزمه على العمل لتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.

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