الوزير الأول يزور أرملة مصور الثورة الجزائرية بصربيا
زار الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، على هامش تواجده بصربيا، السيدة روزيكا لابيدوفيتش، أرملة مصور الثورة التحريرية ستيفان لابيدوفيتش.
وعبّر الوزير الأول في زيارة المجاملة التي قادته لبيت أرملة صديق الثورة، عن عميق امتنان الجزائر حكومة وشعبا للراحل لابيدوفيتش الذي خلّد بعدسته محطات النضال الجزائري.
من جانبها شكرت السيدة لابيدوفيتش التفاتة الجزائر الطيبة التي تنم عن وفاء الشعب الجزائري لأصدقائه ونبل أخلاقه، مؤكدة أنها وبحكم الذكريات تعتبر نفسها وعائلتها جزائريين وتفخر بالانتماء إلى هذا الشعب.
📌أدى الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان زيارة إلى روزيكا لابيدوفيتش، أرملة مصور الثورة التحريرية ستيفان لابيدوفيتش بمقر سكناها بالعاصمة الصربية.
📌عبر الوزير الأول عن عميق امتنان الجزائر لصديق الثورة الجزائرية الراحل لابيدوفيتش الذي خلد بعدسته محطات النضال الجزائري pic.twitter.com/lstMAk5u4z
— مصالح الوزير الأول | Services du Premier Ministre (@pm_gov_dz) October 11, 2021
يذكر أن اللقاء حضره رئيس جمعية أصدقاء الجزائر ماركو جليتش، الذي حيا زيارة الوزير الأول و جدد عزمه على العمل لتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.