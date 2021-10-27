الوزير الأول يستقبل النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الإسبانية

استقبل الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان الأربعاء، بقصر الحكومة، تيريزا ريبيرا رودريغز، النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة التحول البيئي والتحدي الديمغرافي، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وأفاد بيان للوزارة الأولى أن “المحادثات سمحت باستعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية، لاسيما في مجال التعاون الطاقوي، بما في ذلك الطاقات المتجددة، وبتأكيد عزم البلدين على المضي قدماً في تطوير وتنويع الشراكة الجزائرية-الإسبانية، وتنشيط آليات التعاون الثنائي.”