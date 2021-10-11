الوزير الأول يستقبل ببلغراد وزير خارجية نيكاراغوا

استقبل الوزير الأول، وزير المالية،أيمن بن عبد الرحمان، ظهر الإثنين، بمقر إقامته ببلغراد، وزير خارجية جمهورية نيكاراغوا، دينيس مونكادا كوليندرس، على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،في احتفالية الذكرى الستين لتأسيس حركة بلدان عدم الانحياز.

وقد سمح اللقاء، بتقييم شامل للعلاقات الثنائية و بحث سبل ووسائل تعزيزها,وكذا تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين في المحافل الدولية بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

الوزير الأول يستقبل وزير الخارجية السعودي ببلغراد

إستقبل الوزير الأول، وزير المالية،أيمن بن عبد الرحمان، الإثنين، بمقر إقامته ببلغراد، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، على هامش مشاركة البلدين في أشغال مؤتمر رفيع المستوى لحركة عدم الانحياز.

وكان اللقاء فرصة تباحث خلالها الطرفان، رغبة البلدين المتجددة في تعزيز التعاون في شتى المجالات لا سيما بمناسبة الاستحقاقات الثنائية القادمة.

ويشارك الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان في أشغال المؤتمر رفيع المستوى إحتفالًا بالذكرى الستين لتأسيس حركة بلدان عدم الانحياز،ممثلًا لرئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون.