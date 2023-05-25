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الجزائر

الوزير الأول يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية لزامبيا

الشروق أونلاين
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الوزير الأول يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية لزامبيا
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا، نيللي بوتيت كاشومبا موتي التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وقد تطرق الطرفان خلال اللقاء، يضيف البيان، إلى “العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الجزائر وزامبيا وسبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، بما في ذلك المجال البرلماني، من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستوى الذي يطمح إليه البلدان الشقيقان”.

كما شكل اللقاء، حسب نفس المصدر، “فرصة لبحث سبل تعزيز التشاور الثنائي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, لاسيما في إطار الاتحاد الإفريقي, دعما للسلم والاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية”.

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