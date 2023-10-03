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الوزير الأول يستقبل رئيس الحكومة التونسية

الشروق أونلاين
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الوزير الأول يستقبل رئيس الحكومة التونسية
الوزير الأول ورئيس الحكومة التونسية

استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، يوم الثلاثاء، بمطار الجزائر الدولي، رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني. 

ويقوم رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، رفقة وفد وزاري هام، حسب بيان مصالح الوزير الأول، بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم ليومين.

محادثات بين الوزير الأول الجزائري ونظيره التونسي 

وأجرى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بقصر الحكومة، محادثات ثنائية مع نظيره التونسي أحمد الحشاني، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد وزاري هام.

وقد سمحت هذه المحادثات حسب بيان مصالح الوزير الأول “بالإشادة عالياً بعمق علاقات الأخوة والتضامن التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مع الوقوف على واقع العلاقات الجزائرية-التونسية”.

كما تم “استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، على ضوء توجيهات قائدي البلدين، الرامية إلى تحقيق المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة”.

افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي

أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ونظيره التونسي أحمد الحشاني، على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري – التونسي.

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