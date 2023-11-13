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الجزائر
استعرض الطرفان آخر مستجدات القضية الصحراوية :

الوزير الأول يستقبل رئيس المجلس الوطني الصحراوي

الشروق أونلاين
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الوزير الأول يستقبل رئيس المجلس الوطني الصحراوي
صفحة مصالح الوزير الأول
استقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، رئيس المجلس الوطني الصحراوي، حمة سلامة، اليوم الإثنين 13 نوفمبر، بقصر الحكومة.

استقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، بقصر الحكومة اليوم الإثنين 13 نوفمبر، رئيس المجلس الوطني الصحراوي، حمة سلامة والذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

حسب بيان مصالح الوزير الأول فالجانبان وخلال هذا اللقاء، استعرضا “آخر مستجدات القضية الصحراوية وآفاقها المستقبلية، والجهود التي يتعين مضاعفتها لحشد الدعم الدولي والتضامن مع الشعب الصحراوي الشقيق في مقاومة الاحتلال المغربي، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره المكفول بقرارات الشرعية الدولية”.

وأثناء هذا اللقاء جدد رئيس المجلس الوطني الصحراوي، عرفان وتقدير الشعب الصحراوي وقيادته لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على موقف الجزائر الثابت والمبدئي في الدفاع عن القضية الصحراوية العادلة، يقول البيان.

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