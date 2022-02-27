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الوزير الأول يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر

الشروق أونلاين
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الوزير الأول يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر

استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الأحد، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الطرفين استعرضا واقع وآفاق العلاقات الثنائية وكذلك سبل ووسائل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

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