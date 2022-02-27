الوزير الأول يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر
استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الأحد، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الطرفين استعرضا واقع وآفاق العلاقات الثنائية وكذلك سبل ووسائل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
📌استقبل الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان @BAbderrahmane_A اليوم، بقصر الحكومة، السيدة إليزابيث مور أوبين، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر.
📌سمحت المحادثات باستعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية، وكذلك سبل ووسائل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. pic.twitter.com/r1DBa8trJt
— مصالح الوزير الأول | Services du Premier Ministre (@pm_gov_dz) February 27, 2022