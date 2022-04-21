الوزير الأول يستقبل سفير دولة قطر بالجزائر

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بقصر الحكومة، سفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز علي أحمد نعمة النعمة.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول “شكلت المحادثات فرصة للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية، لاسيما على ضوء مخرجات زيارة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى دولة قطر الشقيقة، وتوجيهات قيادتي البلدين الرامية إلى الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى أعلى المستويات، لاسيما من خلال تمكين فرص التكامل الاستثماري وإقامة الشراكات بين البلدين”.