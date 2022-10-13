الوزير الأول يستقبل مدير مجمع “ستيلونتيس” لصناعة السيارات

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، بقصر الحكومة، كارلوس تفاريس، الرئيس المدير العام لمجمع ستيلونتيس لصناعة السيارات.

وأفاد بيان لمصالح الوزارة الاولى استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان اليوم بقصر الحكومة، السيد كارلوس تفاريس، الرئيس المدير العام لمجمع ستيلونتيس لصناعة السيارات (STELLANTIS)، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر بمناسبة التوقيع على اتفاق إطار يتضمّن تطوير النشاط الصناعي للمركبات وتصنيع سيارات للعلامة الإيطالية “فيات” (FIAT) في الجزائر”.

كما يندرج هذا المشروع –يضيف البيان– في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية المتميزة القائمة بين الجزائر وإيطاليا وتجسيداً لـمخرجات القمة الرابعة للحكومات الجزائرية-الإيطالية التي انعقدت بالجزائر العاصمة في 18 جويلية 2022.