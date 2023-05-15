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الوزير الأول يستقبل وزير الاقتصاد البرتغالي (فيديو)

الشروق أونلاين
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الوزير الأول يستقبل وزير الاقتصاد البرتغالي (فيديو)
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الإثنين، وزير الاقتصاد والبحر في البرتغال أنطونيو كوستا سيلفا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

اللقاء شكل، حسب بيان للوزارة الأولى، فرصة لاستعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وتحادث الجانبان بالمناسبة، حول نتائج الدورة السادسة لمجموعة العمل الاقتصادية المشتركة الجزائرية البرتغالية، التي جرت أشغالها بالجزائر يومي 14 و 15 ماي.

كما تطرق الجانبان إلى الاستحقاقات الثنائية الهامّة التي يعكف البلدان على تحضيرها، مؤكدين إرادتهما الراسخة لتطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات.

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