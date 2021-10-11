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الجزائر

الوزير الأول يستقبل وزير الخارجية السعودي ببلغراد

الشروق أونلاين
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الوزير الأول يستقبل وزير الخارجية السعودي ببلغراد

إستقبل الوزير الأول، وزير المالية،أيمن بن عبد الرحمان، الإثنين، بمقر إقامته ببلغراد، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، على هامش مشاركة البلدين في أشغال مؤتمر رفيع المستوى لحركة عدم الانحياز.

وكان اللقاء فرصة تباحث خلالها الطرفان، رغبة البلدين المتجددة في تعزيز التعاون في شتى المجالات لا سيما بمناسبة الاستحقاقات الثنائية القادمة.

ويشارك الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان في أشغال المؤتمر رفيع المستوى إحتفالًا بالذكرى الستين لتأسيس حركة بلدان عدم الانحياز،ممثلًا لرئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون.

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