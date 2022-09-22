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الوزير الأول يستقبل وزير الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا

الشروق أونلاين
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الوزير الأول يستقبل وزير الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الخميس،  وزير الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا محمد عابدين أمعييف.

وحسب بيان للوزارة الأولى، فقد أكد بن عبد الرحمان مع ضيفه الموريتاني “علاقات الأخوة والتضامن والتعاون المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والإرادة السياسية التي تحذو قيادتي البلدين للارتقاء بالتعاون والشراكة إلى مستويات أعلى”.

كما تناول الطرفان في هذا السياق “آفاق تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات، لاسيما الصيد البحري والمجالات المجاورة، على ضوء النتائج الهامة التي تم التوصل إليها خلال الدورة الـ19 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية بنواكشوط في 14 سبتمبر”.

من جهته، ذكر وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي، بأنّ الدورة الـ19 في نواكشوط، تضمّنت الموافقة على منح الجزائر حصصًا سنوية للصيد في المياه الإقليمية الموريتانية.

وقد ترأس الوزير الموريتاني مناصفة مع نظيره الجزائري هشام سفيان صلواتشي، أشغال اللجنة الفنية المشتركة الجزائرية الموريتانية في مجال الصيد البحري.

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