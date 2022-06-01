الوزير الأول يشارك في اجتماع دولي بستوكهولم ممثلاً لرئيس الجمهورية

يشارك الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، يومي 2 و 3 جوان 2022، في اجتماع بيئي دولي رفيع المستوى، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتستضيف الاجتماع حسب بيان لمصالح الوزارة الأولى العاصمة السويدية ستوكهولم تحت شعار “ستوكهولم بعد 50 عاماً، عافية الكوكب من أجل ازدهار الجميع مسؤوليتنا، فرصتنا”.

كما يهدف هذا الحدث الدولي المنظم من طرف الأمم المتحدة، إلى تشجيع اعتماد خطط التعافي الخضراء لفترة ما بعد كوفيد-19 وإرساء نقطة انطلاق لتسريع تنفيذ عقد الأمم المتحدة للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك خطة عام 2030، واتفاق باريس بشأن تغيير المناخ، والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020.

ويُعقد الاجتماع تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لعقد مؤتمر الأمم المتحدة لعام 1972 بشأن البيئة البشرية، وكذا مرور خمسة عقود من العمل البيئي العالمي.