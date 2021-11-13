الوزير الأول يشارك في افتتاح معرض “دبي للطيران”
يشارك الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان ممثلاً لرئيس الجمهورية، الأحد، بالإمارات العربية المتحدة، في مراسم افتتاح الدورة السابعة عشر لمعرض دبي للطيران 2021.
كما سيشرف الوزير الأول على إحياء “اليوم الوطني للجزائر” بساحة الوصل في معرض “إكسبو 2020 دبي”، ويقوم بزيارة للجناح الجزائري بهذا المعرض الدولي.
وسيرافق الوزير الأول خلال الزيارة وفد وزاري يضم كل من وزيرة الثقافة وفاء شعلال، وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، ووزير السياحة والصناعات التقليدية ياسين حمادي.
📌ممثلاً لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يشارك الوزير الأول وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، غداً بإمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة، في مراسم افتتاح الدورة الـ 17 لمعرض دبي للطيران 2021، بمطار آل مكتوم الدولي.
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— مصالح الوزير الأول | Services du Premier Ministre (@pm_gov_dz) November 13, 2021