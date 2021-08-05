الوزير الأول يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد

وصل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، إلى طهران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي.

وكان في استقبال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، حسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء“ارنا”، لدى وصوله الى مطار مهر اباد الدولي في طهران كبار مسؤولي البلاد.

ويؤدي الرئيس الإيراني الجديد، الخميس، اليمين الدستورية كرئيس ثامن للجمهورية الاسلامية الايرانية أمام مجلس الشورى، في مراسم تنصيب رسمية بحضور شخصيات أجنبية وعشرات الوفود الرسمية.

وسيُشاركُ في المراسم أكثر من 115 شخصيةً سياسية من 73 دولة.