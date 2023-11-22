الوزير الأول يشدد على تكثيف الجهود لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية

شدد الوزير الأول نذير العرباوي، يوم الأربعاء، على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع وتيرة تجسيد التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأكد العرباوي خلال ترؤسه لاجتماع الحكومة على “الأهمية البالغة للتنسيق بين مختلف القطاعات ومعالجة الملفات المطروحة وفق الأولويات المحددة في هذا الشأن”.

ودرست الحكومة في اجتماعها حسب بيان مصالح الوزير الأول، العديد من الملفات التي تخص قطاعات العدل، العقار الاقتصادي، العمل والتشغيل، المقاولاتية والصيد البحري.

بيان اجتماع الحكومة: