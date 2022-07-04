الوزير الأول يشرف على إطلاق بوابة القمة العربية الإلكترونية

أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الاثنين، على إطلاق البوابة الإلكترونية المخصصة للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر مطلع نوفمبر القادم.

وأكد بن عبد الرحمن، الاثنين، في كلمته خلال مراسم إطلاق البوابة أن التحضيرات للقمة العربية المقبلة التي ستحتضنها الجزائر يومي 1و2 نوفمبر القادم جارية على قدم وساق، وقد تحقق منها جزء هام.

وتابع الوزير الأول قائلا: “ونحن نُطلق اليوم هذه البوابة الإلكترونية المخصصة للقمة العربية، فإنني أُهيب بكل القائمين عليها بمواصلة العمل على إثرائها وتزويدها بالمحتويات الإعلامية وتلك المتعلقة بتحضيرات القمة، لتكون عن حق واجهة مشرفة لبلادنا، ورسالة واضحة المعالم، تحمل في طياتها عزم الجزائر على لعب دورها كاملا غير منقوص على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفاء لرسالة الشهداء وإعمالاً للمبادئ الخالدة لسياستها الخارجية.

وأضاف بن عبد الرحمان “نستشرف اليوم قمة ناجحة، تُعيد للجزائر بريقها وتُعزز دورها الإقليمي والدولي، في عالم يشهد تقلبات متسارعة، تفرض علينا بذل المزيد من الجهود لحماية مصالح وطننا العزيز، واحتلال المكانة التي ترقى إلى إمكانات بلادنا وعظمة تاريخها وإنجازاتها الدبلوماسية، التي خلدت اسم الجزائر، مُنافحة دون كلل عن القضايا العادلة، ومساهمة بجليل صنيعها في تكريس عالم يسوده السلم والأمن الاستقرار والتنمية”.

وتابع بن عبد الرحمان في كلمته “يتعين اليوم العمل على استكمال تحضيرات القمة العربية، في مساهمة مادية وفعلية لنجاحها من الناحية التنظيمية، ذلك أننا على قناعة تامة بنجاح قمة الجزائر من حيث محتواها السياسي والدبلوماسي، الذي تكفله السياسة الخارجية لبلادنا، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

كما قدم بن عبد الرحمان شكره إلى كل القائمين على هذه المنصة التي تُعد جزءاً هاما من تحضيرات القمة العربية، التي تُشرف عليها اللجنة الوطنية المكلفة بتحضيرها وتنظيمها، مشيرا إلى أن تاريخ الخامس من شهر جويلية الذي تم اختياره لإطلاق هذه البوابة الإلكترونية، نابع من الرمزية التاريخية التي يحملها هذا التاريخ العزيز على قلوبنا، لاسيما خلال هذه السنة.