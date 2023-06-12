الوزير الأول يشرف على الاحتفال بعضوية الجزائر في مجلس الأمن

أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الإثنين، على مراسم الاحتفال بانتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وتجري مراسم الاحتفال بالمركز الدولي للمؤتمرات تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية وبحضور كبار مسؤولي الدولة ومستشارين لدى الرئيس، إلى جانب وزير الخارجية أحمد عطاف، وأعضاء من الحكومة وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر.

يذكر أن الجزائر كانت قد انتخبت يوم الثلاثاء الماضي بنيويورك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، خلال الفترة 2024-2025.

وستبدأ الجزائر ولايتها في 1 يناير 2024 وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2025، وتعد هذه المرة الرابعة التي تفوز بها الجزائر في تاريخها بمقعد غير دائم في مجلس الأمن، بعد عهدات 1968-1969 و1988-1989 و2004-2005.