-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الوزير الأول يشرف على الاحتفال بعضوية الجزائر في مجلس الأمن

الشروق أونلاين
  • 298
  • 0
الوزير الأول يشرف على الاحتفال بعضوية الجزائر في مجلس الأمن
ح.م

أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الإثنين، على مراسم الاحتفال بانتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وتجري مراسم الاحتفال بالمركز الدولي للمؤتمرات تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية وبحضور كبار مسؤولي الدولة ومستشارين لدى الرئيس، إلى جانب وزير الخارجية أحمد عطاف، وأعضاء من الحكومة وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر.

يذكر أن الجزائر كانت قد انتخبت يوم الثلاثاء الماضي بنيويورك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، خلال الفترة 2024-2025.

وستبدأ الجزائر ولايتها في 1 يناير 2024 وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2025، وتعد هذه المرة الرابعة التي تفوز بها الجزائر في تاريخها بمقعد غير دائم في مجلس الأمن، بعد عهدات 1968-1969 و1988-1989 و2004-2005.

مقالات ذات صلة
هذا جديد الحبس التعسفي فوق 48 ساعة بدون استجواب

هذا جديد الحبس التعسفي فوق 48 ساعة بدون استجواب

المجلس الشعبي: جلسة عامة الثلاثاء للمناقشة والمصادقة على 4 قوانين

المجلس الشعبي: جلسة عامة الثلاثاء للمناقشة والمصادقة على 4 قوانين

بن طالب: الجزائر نموذج يُحتذى به في مكافحة عمل الأطفال

بن طالب: الجزائر نموذج يُحتذى به في مكافحة عمل الأطفال

90 دقيقة أمام المترشحين لتجنب الإقصاء من البكالوريا

90 دقيقة أمام المترشحين لتجنب الإقصاء من البكالوريا

حماية المستهلك تحذر من خطورة هذه الأدوية

حماية المستهلك تحذر من خطورة هذه الأدوية

هذه العقوبة المترتبة عن الغش في شهادة البكالوريا

هذه العقوبة المترتبة عن الغش في شهادة البكالوريا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد