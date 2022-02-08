بالصور.. الوزير الأول يصل إلى تونس لإحياء ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف

أيمن بن عبد الرحمان يُستقبل من قبل نظيرته التونسية

حل الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، الثلاثاء، بولاية الكاف التونسية للإشراف مناصفة مع رئيسة حكومة تونس على الاحتفالات المخلدة للذكرى 64 لأحداث ساقية سيدي يوسف.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول فقد كان في استقباله رفقة الوفد المرافق له، بالحدود الجزائرية التونسية رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن.

وسيكون للوزير الأول، على هامش هذه المناسبة، محادثات مع نظيرته التونسية حول واقع وآفاق تطوير العلاقات الثنائية، خصوصا فيما يتصل بتنمية المناطق الحدودية بين البلدين.

وسيرافق الوزير الأول، وزير المالية، خلال هذه الزيارة، كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والسيد وزير المجاهدين وذوي الحقوق.