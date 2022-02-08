-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بالصور.. الوزير الأول يصل إلى تونس لإحياء ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف

الشروق أونلاين
  • 487
  • 0
بالصور.. الوزير الأول يصل إلى تونس لإحياء ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف
ح.م
أيمن بن عبد الرحمان يُستقبل من قبل نظيرته التونسية

حل الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، الثلاثاء، بولاية الكاف التونسية للإشراف مناصفة مع رئيسة حكومة تونس على الاحتفالات المخلدة للذكرى 64 لأحداث ساقية سيدي يوسف.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول فقد كان في استقباله رفقة الوفد المرافق له، بالحدود الجزائرية التونسية رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن.

وسيكون للوزير الأول، على هامش هذه المناسبة، محادثات مع نظيرته التونسية حول واقع وآفاق تطوير العلاقات الثنائية، خصوصا فيما يتصل بتنمية المناطق الحدودية بين البلدين.

 وسيرافق الوزير الأول، وزير المالية، خلال هذه الزيارة، كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والسيد وزير المجاهدين وذوي الحقوق.

مقالات ذات صلة
عودة رحلات الحج والعمرة: هذا ما قاله وزير الشؤون الدينية

عودة رحلات الحج والعمرة: هذا ما قاله وزير الشؤون الدينية

ترقية واسعة لمستخدمي التربية وزيادات في الرواتب

ترقية واسعة لمستخدمي التربية وزيادات في الرواتب

مطاعم “فاست فود” تبيع الموت إلى الجزائريين بأموالهم!

مطاعم “فاست فود” تبيع الموت إلى الجزائريين بأموالهم!

غيابات بالجملة وسط التلاميذ والأساتذة

غيابات بالجملة وسط التلاميذ والأساتذة

معهد باستور: المتغير أوميكرون هو السائد حاليًا في الجزائر

معهد باستور: المتغير أوميكرون هو السائد حاليًا في الجزائر

موجة غيابات غير مسبوقة وسط تلاميذ النهائي

موجة غيابات غير مسبوقة وسط تلاميذ النهائي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد