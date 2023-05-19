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الوزير الأول يصل السعودية لتمثيل الرئيس تبون في القمة العربية

الشروق أونلاين
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الوزير الأول يصل السعودية لتمثيل الرئيس تبون في القمة العربية
ح.م
الوزير الأول يصل جدة

حل، صبيحة الجمعة، الوزير الأول، أيمن عبد الرحمان بجدة بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أشغال القمة العربية.

وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول “بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حل الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، صباح اليوم الجمعة 19 ماي 2023، بجدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، لتمثيل السيد رئيس الجمهورية في أشغال الدورة العادية الثانية والثلاثين (32) لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة”.

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