الوزير الأول يضع حجر الأساس لمحطة توليد الكهرباء بالنيجر

أشرف الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الثلاثاء بنيامي، رفقة نظيره النيجري علي لامين زين مهمان، على وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء للتضامن بقدرة 40 ميغاوات بمنطقة غورو باندا بالعاصمة نيامي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى النيجر.

وتبعا لبيان مصالح الوزير الأول، يأتي هذا المشروع في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والنيجر، حيث يهدف إلى دعم الشبكة الكهربائية الوطنية للنيجر والمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

ويتمثل المشروع في إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بمنطقة غورو باندا عبر تركيب توربينتين غازيتين بقدرة 20 ميغاوات لكل منهما، ما يسمح بإضافة قدرة إجمالية قدرها 40 ميغاوات، إلى جانب تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين نوعية الخدمة لفائدة السكان.

كما يشمل المشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء، في إطار الشراكة بين مجمع سونلغاز وشركة الكهرباء النيجرية نيجيلاك، بما يعزز تبادل الخبرات التقنية ويدعم مسار التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة.

ويأتي تجسيد هذا المشروع بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، استنادا إلى نتائج زيارة العمل التي قام بها رئيس النيجر عبد الرحمن تياني إلى الجزائر خلال شهر فيفري الماضي، والتي هدفت إلى تعزيز التعاون الثنائي وتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.