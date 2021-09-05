الوزير الأول يعرض مخطط عمل الحكومة على النواب الأحد المقبل

أعلن المجلس الشعبي الوطني، أن الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمن سيقدم مخطط عمل الحكومة الأحد المقبل على النواب للشروع في مناقشته.

وأكد المجلس في بيان له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، الأحد، أن مكتب المجلس الشعبي الوطني عقد اجتماعا، برئاسة رئيس المجلس ابراهيم بوغالي، وفي مستهل الاجتماع، ضبط المكتب الجدول الزمني للأشغال خلال الفترة المقبلة، حيث تقرر استئنافها يوم الأحد 12 سبتمبر بجلسة علنية تخصص لتقديم مخطط عمل الحكومة من قبل الوزير الأول.

وأضاف البيان أن تقديم مخطط عمل الحكومة سيتبعه الشروع في مناقشته التي ستتواصل يومي الاثنين والثلاثاء 13 و14 سبتمبر، في حين سيرد الوزير الأول على تدخلات النواب يوم الأربعاء 15 سبتمبر قبل التصويت على مخطط عمل الحكومة في نفس الجلسة.