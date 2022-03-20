الوزير الأول يعزي أسر شهداء الواجب الوطني

قدم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الأحد، تعازيه لأسر شهداء الواجب الوطني، العسكريين الثلاثة الذين استشهدوا في اشتباك مع جماعة ارهابية ببرج باجي مختار.

وقال بن عبد الرحمان في منشور له على صفحته الشخصية عبر فيسبوك “تفقد الجزائر ثلاثة من أبنائها البررة، الملازم العامل إخلف رضا، والعريف المتعاقد طارب إلياس، والعريف المتعاقد، علي عبد القادر هواري، إثر استشهادهم في ميدان الشرف دفاعًا عن حرمة ترابنا الوطني.

وإذ أتقدم بتعازي الخالصة لأسر الشهداء، وللجيش الوطني الشعبي قيادةً وأفرادًا، أسأل العلي القدير أن يتغمد روحهم الطاهرة برحمته الواسعة، و يسكنهم فسيح جنانه مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

“إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.