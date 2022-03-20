-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الوزير الأول يعزي أسر شهداء الواجب الوطني

الشروق أونلاين
  • 199
  • 0
الوزير الأول يعزي أسر شهداء الواجب الوطني
ح.م
الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان

قدم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الأحد، تعازيه لأسر شهداء الواجب الوطني، العسكريين الثلاثة الذين استشهدوا في اشتباك مع جماعة ارهابية ببرج باجي مختار.

وقال بن عبد الرحمان في منشور له على صفحته الشخصية عبر فيسبوك “تفقد الجزائر ثلاثة من أبنائها البررة، الملازم العامل إخلف رضا، والعريف المتعاقد طارب إلياس، والعريف المتعاقد، علي عبد القادر هواري، إثر استشهادهم في ميدان الشرف دفاعًا عن حرمة ترابنا الوطني.

وإذ أتقدم بتعازي الخالصة لأسر الشهداء، وللجيش الوطني الشعبي قيادةً وأفرادًا، أسأل العلي القدير أن يتغمد روحهم الطاهرة برحمته الواسعة، و يسكنهم فسيح جنانه مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

“إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

مقالات ذات صلة
سيال: انقطاع في التزويد بالمياه عبر 18 بلدية بالعاصمة وتيبازة  

سيال: انقطاع في التزويد بالمياه عبر 18 بلدية بالعاصمة وتيبازة  

مرسوم تنفيذي لتسقيف أسعار الفنادق قريبا

مرسوم تنفيذي لتسقيف أسعار الفنادق قريبا

العثور على تاجر مذبوحا داخل سيارته بسطيف

العثور على تاجر مذبوحا داخل سيارته بسطيف

الفريق شنقريحة: الجزائر هزمت الارهاب لوحدها دون دعم من أي دولة (فيديو)

الفريق شنقريحة: الجزائر هزمت الارهاب لوحدها دون دعم من أي دولة (فيديو)

شاب يعتصم أمام مقر وزارة الرياضة أسبوعا كاملا

شاب يعتصم أمام مقر وزارة الرياضة أسبوعا كاملا

الهزة الأرضية بالمدية.. الحماية المدنية تصدر بيانا

الهزة الأرضية بالمدية.. الحماية المدنية تصدر بيانا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد