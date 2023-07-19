الوزير الأول يعزي عائلات ضحايا حادث تمنراست

قدم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان تعازيه لعائلات ضحايا حادث المرور الذي وقع بتمنراست وراح ضحيته 34 شخصا.

وجاء في رسالة الوزير الأول “على إثر حادث المرور المروّع صبيحة اليوم الأربعاء على مستوى الطريق الوطني رقم 01 ببلدية تمنراست، إثر اصطدام سيارة نفعية مع حافلة لنقل المسافرين حيث انتقل الى رحمة الله 34 شخصا، فيما جرح 12 آخرين.

وبهذا المصاب الجلل، لا يسعني أمام قضاء الله وقدره، إلاّ أن أتقدم إلى أسر الضحايا، بأخلص عبارات التعازي وأصدق الـمواساة، داعياً الـمولى جلّ وعلا، أن يتغمّد أرواحهم الطاهرة بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جنانه، وإلى الجرحى التعافي و العودة الى اسرهم و كامل صحتهم في اقرب الاجال ،كما أسأله سبحانه وتعالى أن يلهمهم جميعا جميل الصبر وعظيم السلوان، إنّه ولي ذلك والقادر عليه.”