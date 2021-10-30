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الوزير الأول يعلن تنصيب المرصد الوطني للادخار

الشروق أونلاين
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الوزير الأول يعلن تنصيب المرصد الوطني للادخار

أعلن الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، السبت، رسميا تنصيب المرصد الوطني للادخار في الجزائر.

وقال الوزير الأول، لدى إشرافه على يوم دراسي بمناسبة اليوم العالمي للادخار، إن “المرصد الوطني للادخار يعد أداة لخدمة المجتمع والمهتمين بالادخار”.

وأوضح الوزير الأول، أن “إنشاء المرصد الوطني للادخار يبرز الاهتمام الذي توليه الدولة لتحسين الخدمات للمواطنين”.

وأشار إلى أن “الادخار الوطني يبقى تحت المستوى الذي نطمح إليه ونسعى إلى تشجيع الادخار والتوفير لدى الشباب”.

وتحدث الوزير الأول بالمقابل، عن أهمية الادخار باعتباره المحفز الأول للنمو الاقتصادي وقال: “نطمح إلى تجسيد إصلاحات عميق في المنظومة البنكية الجزائرية”.

وفيما يتعلق بالأموال المتداولة في السوق الموازية، أكد أن “المرصد الوطني للادخار سيعمل على وضع مقاربة لاستقطاب الكتلة المالية المتداولة في السوق الموازية”.

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