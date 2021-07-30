الوزير الأول يعلن عن حزمة إجراءات لاحتواء الوضع داخل المستشفيات

أعلن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عن حزمة إجراءات لمواجهة الوضع في المستشفيات مثل شروع الجزائر في استيراد كميات هامة من مكثفات الأكسجين تصل إلى 15 ألف مكثف كإجراء استعجالي.

وقال أيمن بن عبد الرحمان في تصريح للصحافة، أنه تقرر اتخاذ “حزمة من الإجراءات بتعليمات من رئيس الجمهورية بهدف الاستجابة للطلب المتزايد على الأكسجين في مختلف المراكز الاستشفائية على المستوى الوطني”، مشيرا إلى أن الإنتاج الوطني من هذه المادة “يتراوح بين 400 ألف و 420 ألف لتر يوميا”.

غير أن “الارتفاع المفاجئ” للطلب على الأكسجين استوجب اتخاذ قرارات وإجراءات لتعزيز هذا الانتاج. وأوضح أن من بين هذه الإجراءات “استيراد أكثر من 15 ألف مكثف أكسجين، منها ما وصل إلى أرض الوطن وعدده 1050 مكثف ومنها ما سيصل غدا الجمعة وعدده 750 مكثف، بالإضافة إلى 2250 مكثف ستصل في الفترة ما بين 3 الى 5 أغسطس المقبل والباقي سيصل ابتداء من العاشر أغسطس على مراحل”.

و اضاف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان ، انه كما تقدمت الجزائر، بطلبات لاقتناء “10 وحدات لإنتاج الاكسجين قدرتها بين 20 ألف و 40 الف لتر ستوزع على الوحدات الاستشفائية الكبرى” وهو ما من شأنه “التخفيف من الضغط الموجود حاليا عبر مختلف المستشفيات”.

كما لفت الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، إلى إجراء “استعجالي” تم اتخاذه في ذات السياق، باستيراد “أكثر من 160 ألف لتر من الأكسجين من الخارج بالإضافة إلى كميات أخرى”.

ويضاف إلى هذه الإجراءات، تدابير أخرى على غرار تخصيص هياكل فندقية للمرضى من أجل التكفل الأحسن بهم وتزويدهم بالكميات اللازمة من الأكسجين.

وفي ذات الإطار، أكد الوزير الأول أن “شساعة القطر الوطني تستلزم وضع آليات للاستجابة لكل الاحتياجات في الوقت المناسب وهو ما قمنا به من خلال إنشاء خلية أزمة على مستوى الوزارة الأولى قامت بتسيير هذه المرحلة بطريقة فعالة وبكفاءة، إلى جانب إنشاء خلية عملياتية بدأت عملها يوم أمس الأربعاء بهدف الاستجابة العملياتية لكل الاحتياجات على مستوى المراكز الاستشفائية”.

وإلى ذلك، دعا الوزير الأول وزير المالية المواطنين ل”الالتزام بالتدابير الوقائية والتلقيح وكذا التحلي بأعلى درجة من الوعي وتجنب حالات الذعر التي تحاول بعض وسائط التواصل الاجتماعي نشرها من خلال بث أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة” وهو ما اعتبره “استغلالا للمرضى ولعائلاتهم”.

وبخصوص توفير اللقاح المضاد لكوفيد-19، كشف الوزير الأول أن الجزائر اقتنت “أكثر من 9 ملايين لقاح”، معلنا أنه “في شهر أغسطس المقبل سيتم اقتناء 9 ملايين و200 ألف جرعة لقاح، إلى جانب 5 ملايين جرعة ستصل في شهر سبتمبر”، مشيرا إلى أنه “ابتداء من منتصف سبتمبر المقبل، ستنطلق وحدة إنتاج اللقاح في قسنطينة بقدرة إنتاج 2.5 مليون جرعة”.