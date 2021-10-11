الوزير الأول يغرس “شجرة الجزائر” في صربيا!

قام الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، غرس “شجرة الجزائر”، تخليدا لمشاركة الدولة الجزائرية في أشغال اجتماع رفيع المستوى، للذكرى الستين لتأسيس حركة دول عدم الانحياز.

وجاء في بيان للوزارة الأولى “بدعوى من رئيسة الوزراء الصربية، أنا برنابيتش، شارك الوزير الأول وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمان في غرس “شجرة الجزائر”، تخليدا لمشاركة الدولة الجزائرية في أشغال اجتماع رفيع المستوى، للذكرى الستين لتأسيس حركة دول عدم الانحياز، وتنويها بدورها في بناء ودعم الحركة.”