-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الوزير الأول يفتتح غداً الملتقى الدولي لأصدقاء الثورة الجزائرية

الشروق أونلاين
  • 74
  • 0
الوزير الأول يفتتح غداً الملتقى الدولي لأصدقاء الثورة الجزائرية

يفتتح الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، غداً الثلاثاء، فعاليات الملتقى الدولي حول أصدقاء الثورة الجزائرية الموسوم بـ” الثورة الجزائرية موطن إشعاع للقيم الإنسانية وجسر للصداقة بين الأمم”.

وجاء في بيان لمصالح الوزارة الأولى، أن الملتقى سيكون من تنظيم وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.

يشارك في هذا الملتقى، الذي حظي بالرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أكثر من 70 صديقاً للثورة الجزائرية من مختلف الجنسيات، إلى جانب عدد من الأكاديميين والأساتذة الباحثين الأجانب المتخصصين.

مقالات ذات صلة
.. تعزيز محور الجزائر – تركيا

.. تعزيز محور الجزائر – تركيا

في بريطانيا.. عبارة “يا أصلع” تحرّش جنسي!

في بريطانيا.. عبارة “يا أصلع” تحرّش جنسي!

محاكمة عصابة سرقة الشاحنات قريبا بالعاصمة

محاكمة عصابة سرقة الشاحنات قريبا بالعاصمة

توفير 5 آلاف فرصة عمل و100 مليون دولار سنويّا

توفير 5 آلاف فرصة عمل و100 مليون دولار سنويّا

ممثلة “مركز كارتر”: الجزائر تحظى بثقة دولية في وساطة مالي

ممثلة “مركز كارتر”: الجزائر تحظى بثقة دولية في وساطة مالي

تزوج غيرها.. فلفقت له تهمة اختطاف وتعذيب صديقتها

تزوج غيرها.. فلفقت له تهمة اختطاف وتعذيب صديقتها

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد