الوزير الأول يفتتح غداً الملتقى الدولي لأصدقاء الثورة الجزائرية

يفتتح الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، غداً الثلاثاء، فعاليات الملتقى الدولي حول أصدقاء الثورة الجزائرية الموسوم بـ” الثورة الجزائرية موطن إشعاع للقيم الإنسانية وجسر للصداقة بين الأمم”.

وجاء في بيان لمصالح الوزارة الأولى، أن الملتقى سيكون من تنظيم وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.

يشارك في هذا الملتقى، الذي حظي بالرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أكثر من 70 صديقاً للثورة الجزائرية من مختلف الجنسيات، إلى جانب عدد من الأكاديميين والأساتذة الباحثين الأجانب المتخصصين.