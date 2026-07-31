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الجزائر
مؤكدا على توفر كل الامكانيات للتكفل بهم

الوزير الأول يقف على حالة المصابين في حادث انقلاب حافلة في بومرداس

الشروق أونلاين
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الوزير الأول يقف على حالة المصابين في حادث انقلاب حافلة في بومرداس
مصالح الوزير الأول (شبكات)

وقف الوزير الأول، سيفي غريب، الجمعة 31 جويلية، بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة، على حالة المصابين في حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين وسقوطها في منحدر بالطريق الإجتنابي ببرحمون الكرمة، بضواحي دائرة بومرداس.

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ووفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية، كان الوزير الأول مرفقا بوزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، ووزير الصحة، محمد الصديق آيت مسعودان، والمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، والسلطات العسكرية والمحلية.

وتحدث الوزير الأول مع عدد من المصابين المتواجدين بمصلحة الاستعجالات بالمستشفى، مؤكدا على توفر كل الامكانيات للتكفل بهم.

بومرداس: 25 وفاة و44 جريحًا في حادث انقلاب حافلة

وخلف هذا الحادث الأليم 25 وفاة و44 مصابا، حسب حصيلة مؤقتة لمصالح الحماية المدنية، التي كانت قد تدخلت في حدود الساعة9:41 إثر وقوع الحادث.

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