الوزير الأول يلتقي مستثمرين أمريكيين في واشنطن

التقى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الثلاثاء بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع رجال أعمال أمريكان. على هامش مشاركته في أشغال القمة الأمريكية-الإفريقية ممثلا لرئيس الجمهورية.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، فقد جرى اللقاء بحضور أعضاء من مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي، لاستعراض “فرص الاستثمار في الجزائر”.

وأبرز الوزير الأول في لقائه مع المستثمرين الأمريكيين “الإرادة السياسية للسلطات الجزائرية، لتحرير المبادرة، وتشجيع المقاولاتية والمؤسسات الناشئة. بهدف تنويع الاقتصاد خارج المحروقات”.

وقال بن عبد الرحمان إن الجزائر “تتقاسم مع الولايات المتحدة، إرادة سياسية مشتركة. وجب استغلالها لترقية الجانب الاقتصادي للعلاقة الثنائية بين البلدين”.