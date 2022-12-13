-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الوزير الأول يلتقي مستثمرين أمريكيين في واشنطن

الشروق أونلاين
  • 115
  • 0
الوزير الأول يلتقي مستثمرين أمريكيين في واشنطن
أرشيف
الوزير الأول

التقى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الثلاثاء بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع رجال أعمال أمريكان. على هامش مشاركته في أشغال القمة الأمريكية-الإفريقية ممثلا لرئيس الجمهورية.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، فقد جرى اللقاء بحضور أعضاء من مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي، لاستعراض “فرص الاستثمار في الجزائر”.

وأبرز الوزير الأول في لقائه مع المستثمرين الأمريكيين “الإرادة السياسية للسلطات الجزائرية، لتحرير المبادرة، وتشجيع المقاولاتية والمؤسسات الناشئة. بهدف تنويع الاقتصاد خارج المحروقات”.

وقال بن عبد الرحمان إن الجزائر “تتقاسم مع الولايات المتحدة، إرادة سياسية مشتركة. وجب  استغلالها لترقية الجانب الاقتصادي للعلاقة الثنائية بين البلدين”.

مقالات ذات صلة
القرض الشعبي يطلق خدمة اقتناء سكنات “حلال” بالتقسيط المريح

القرض الشعبي يطلق خدمة اقتناء سكنات “حلال” بالتقسيط المريح

شنين: الجزائر لن تدخر جهدا لتحقيق الاستقرار في ليبيا

شنين: الجزائر لن تدخر جهدا لتحقيق الاستقرار في ليبيا

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022

هذه نسبة امتلاء السدود خلال شهر ديسمبر

هذه نسبة امتلاء السدود خلال شهر ديسمبر

عملية تنظيف وتعقيم خزانات مياه الشرب بمواقع عدل تطرح تساؤلات

عملية تنظيف وتعقيم خزانات مياه الشرب بمواقع عدل تطرح تساؤلات

ارتفاع قيمة الإنتاج الفلاحي الجزائري بـ 38 بالمئة عام 2022

ارتفاع قيمة الإنتاج الفلاحي الجزائري بـ 38 بالمئة عام 2022

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد