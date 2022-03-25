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الجزائر

الوزير الأول ينصب المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات

الشروق أونلاين
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الوزير الأول ينصب المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات

يشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، غدا السبت بالجزائر العاصمة، على التنصيب الرسمي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.

وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول “يشرف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان, يوم السبت 26 مارس 2022 بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، على التنصيب الرسمي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات”.

ويعد هذا المجلس هيئة دستورية استشارية، موضوعة تحت سلطة رئيس الجمهورية، مكلف بترقية البحث الوطني في مجالات الابتكار التكنولوجي والعلمي، اقتراح التدابير التي من شأنها تنمية القدرات الوطنية للبحث والتطوير التكنولوجي وكذا تقييم فعالية الآليات الوطنية لتثمين نتائج البحث خدمة للاقتصاد الوطني”.

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