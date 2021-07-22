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الجزائر

الوزير الأول يهنئ الناجحين في البكالوريا..ويوجه رسالة للراسبين

الشروق أونلاين
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الوزير الأول يهنئ الناجحين في البكالوريا..ويوجه رسالة للراسبين

هنأ الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، كل الناجحين في شهادة البكالوريا لدورة جوان 2021.

وجاء في النهنئة : “سررت وأنا اتابع أجواء الفرحة والبهجة وهي ترتسم على وجوه أبنائنا وبناتنا الناجحين في شهادة البكالوريا، بعد جد ومثابرة”.

وتابع: “قطعتم تذكرة المرور إلى الجامعة، إنها حلقة جديدة في تكوين شخصيتكم وإثراء تحصيلكم العلمي لتساهموا في بناء مستقبل وطننا، فألف مبروك لكل الناجحات والناجحين ولتحيا بكم الجزائر حرة أبية عزيزة”.

وختم “ولمن تخلفوا عن موعد النجاح هذه السنة أقول لهم شدوا أزركم وليوفقكم الله في الدورة القادمة إن شاء الله”.

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