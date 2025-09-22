الوزير الأول يُدشن مركب سحق البذور الزيتية وإنتاج الأعلاف بجيجل

في أول خرجة ميدانية له..

قام الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الإثنين، بتدشين مركب سحق البذور الزيتية وإنتاج الأعلاف “كتامة-أقري فود” بجيجل.

وخلال مراسم التدشين، تابع غريب رفقة الوفد المرافق له عرضا حول مجمع “مدار” القابضة بمختلف وحداته والتي جسدت المشروع في غضون عامين بكفاءات جزائرية.

وشرع الوزير الأول الإثنين، في زيارة عمل إلى ولاية جيجل، في أول خرجة ميدانية له منذ تعيينه على رأس الحكومة، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وشهر جانفي المنصرم، قام سيفي غريب بصفته وزيرا للصناعة حينها بزيارة عمل وتفقد لمركب سحق البذور الزيتية واستخراج الزيوت النباتية “كتامة أقريفود”، الكائن بمنطقة بازول التابعة لبلدية الطاهير بولاية جيجل.

وأكد غريب خلال الزيارة أن المركب سيدخل مرحلة الإنتاج “قريبا” وذلك بعد أن تم رفع التحدي وإعادة إحياء هذا المشروع الذي كان في وضعية جد صعبة.

ويختص هذا المركب التابع للشركة القابضة “مدار” والمتواجد بميناء جن جن ببلدية الطاهير في استخراج الزيوت النباتية الخام من مادة “الصوجا”.

ويتكون المشروع من مصنع لسحق البذور الزيتية واستخراج الزيوت النباتية الخام، وحدة لتخزين المادة الأولية (صوجا) ووحدة أخرى لتخزين المنتوج النهائي وتسويق الزيوت النباتية.

وسيسمح المركب بعد دخوله حيز الخدمة، بتلبية 40 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من الزيوت النباتية الخام و60 بالمائة من الاحتياجات من أعلاف الحيوانات.

للإشارة، يتربع المصنع على مساحة تفوق 25 هكتارا بطاقة إنتاجية 5000 طن يوميا و175 ألف طن من المواد الخام و36 ألف طن من الزيوت و100 ألف طن من الأعلاف سنويا.

وفي المحطة الثانية، وقف الوزير الأول على أشغال إنجاز الشطر الثاني من مشروع نهائي الحاويات بميناء جن جن والذي يعتبر أحد أكبر الموانئ في الحوض المتوسطي، ودعامة لوجيستية لدفع الصادرات الجزائرية.