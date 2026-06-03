الوزير الأول يُستقبل من قبل رئيس جمهورية النيجر

أكد الوزير الأول سيفي غريب، عقب استقباله من قبل رئيس جمهورية النيجر عبد الرحمن تياني على العناية الخاصة التي يوليها الرئيس تبون لتعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية النيجر الشقيقة، وترقية الحوار السياسي بين البلدين الشقيقين.

وجاء في كلمة الوزير الأول “بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

لقد تشرفتُ اليوم بمقابلة فخامة رئيس جمهورية النيجر، السيد عبد الرحمن تياني، الذي نقلتُ له تحيات أخيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، كما أكدت له العناية الخاصة التي يوليها سيادتُه لتعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية النيجر الشقيقة، وترقية الحوار السياسي بين البلدين الشقيقين.

وقد أطلعته، بمناسبة هذا اللقاء، على مجريات إشرافنا اليوم، بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، رفقة أخي، الوزير الأول السيد علي محمد لمين زين، على تدشين محطة توليد الكهرباء بقدرة 40 ميغاواط، والتي وضعنا سويا حجر أساس مشروع إنجازها يوم 24 مارس الماضي، على هامش الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-النيجرية للتعاون.

وأضاف الوزير الأول “ولا شك أن الآجال القياسية التي تم استكمال المشروع ضمنها تعكس انتقال العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مرحلة جديدة من الالتزام السياسي المشترك على أعلى مستوى، لاسيما في سياق الحركية الإيجابية التي تطبع العلاقات الثنائية، التي أطلقتها الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس عبد الرحمن تياني إلى الجزائر في فيفري المنصرم، والمحادثات الهامة التي أجراها مع أخيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي أعقبها انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-النيجرية في مارس الماضي.”

كما تم خلال هذه المقابلة استعراض مختلف أوجه التعاون بين البلدين، لاسيما في المجالات الحيوية على غرار الطاقة والمحروقات والبنى التحتية والصحة والتكوين والتعليم العالي والرقمنة والنقل، مع تأكيد الحرص البالغ الذي يوليه الجانبان لتعزيز هذه الديناميكية غير المسبوقة التي يشهدها التعاون الثنائي ومواصلة المتابعة الدورية، تحت الإشراف المباشر والتوجيهات السامية لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وأخيه فخامة الرئيس عبد الرحمن تياني.

وتابع الوزير الأول “من جهته، فقد أعرب لي فخامة الرئيس عبد الرحمن تياني، عن تحياته الخالصة لأخيه سيادة الرئيس عبد المجيد تبون والتقدير الخاص الذي يكِنُّه له وعزمه على مواصلة العمل معه من أجل الرقي بالعلاقات بين البلدين إلى أعلى المراتب. كما أعرب فخامة الرئيس عن بالغ شكره لسيادة رئيس الجمهورية، على الحرص البالغ الذي أحاط به مشروع محطة توليد الكهرباء بما سمح بوضعها حيز الخدمة في آجال قياسية، منوها بهذا الانجاز الطاقوي الهام بوصفه أولى ثمار الشراكة التضامنية القائمة بين الجزائر والنيجر.”

وقد كانت لي بهذه المناسبة فرصةُ الاستماع للتحليلات القيمة لفخامة الرئيس عبد الرحمن تياني حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتوظيف إمكانياتهما ومجالات التكامل بينهما، من أجل بلوغ أرقى مراتب الشراكة والتعاون بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما تناولت المحادثات أيضا أهمية متابعة برامج وأنشطة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وكذا المشاريع الهيكلية الاستراتيجية في المنطقة، حيث تم التأكيد على التزام البلدين ببذل مزيد من الجهود من أجل تسريع وتيرة إنجازها، خدمة للتنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل والاندماج الإقليميين.

وعلى الصعيد الإقليمي، تم استعراض مختلف التحديات التي تشهدها منطقتُنا، مع التأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق الثنائيَّيْن، من أجل التصدي لها وفق الرؤية المشتركة التي يتقاسمها قائدا بلدينا في سبيل تعزيز السلم والأمن والاستقرار في منطقتنا.