الوزير الأول يُكرم الفائزين بجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم

أشرف الوزير الأول نذير العرباوي، مساء الجمعة بجامع الجزائر، على حفل تكريم الفائزين الأوائل بجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي.

وحضر هذا الحفل الذي نظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، احتفالا بليلة القدر المباركة (26 رمضان)، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، والأمين العام لرئاسة الجمهورية اضافة الى أعضاء الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية.

وتم بالمناسبة تكريم حفظة القرآن الكريم الفائزين الأوائل في المسابقة الوطنية في حفظ القرآن وتجويده وتفسيره الذين كرموا من طرف الوزير الأول حيث فاز بكاري قادة بالجائزة الأولى لكبار الحفظة الحفظة، فيما حاز نذير حاج من عين تيموشنت على الجائزة الأولى في مسابقة صغار الحفظة.

كما فاز الاستاذ الدكتور محمد عبد الحليم بيشي بجائزة مسابقة التراث الاسلامي ، كما تحصل عبدالحق ديدي على الجائزة الثانية لكبارة الحفظة، فيما عادت الجائزة الثانية لصغار الحفظة للطالبة رفيدة غلام الله.

للاشارة فقد وقع رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا رفع من خلاله قيمة المكافآت المالية الممنوحة للفائزين في جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي.

– حيث رفع قيمة المكافآت النقدية المخصصة للفائزين الثلاثة الأوائل في الدراسات والأبحاث والتحقيقات حول التراث الإسلامي

المكافآت النقدية الثلاث تتمثل في مبلغ 250 مليون سنتيم للفائز الأول و200 مليون و150 مليون سنتيم للفائزين الثاني والثالث

– رفع قيمة المكافآت النقدية المخصصة للفائزين الثلاثة الأوائل في حفظ القرآن وتجويده وتفسيره في المسابقات الدولية

المكافآت النقدية الثلاث تتمثل في مبلغ 325 مليون سنتيم للفائز الأول ومبلغي 250 مليون و150 مليون سنتيم للفائزين الثاني والثالث

– رفع قيمة المكافآت النقدية المخصصة للفائزين الثلاثة الأوائل في حفظ القرآن وتجويده وتفسيره في المسابقة الوطنية

المكافآت الثلاثة تتمثل في مبلغ 100 مليون سنتيم للفائز الأول و75 مليون سنتيم للفائز الثاني ومبلغ 50 مليون للفائز الثالث

– تخصيص جائزة وطنية تشجيعية ومكافأة مالية لصغار حفظة القرآن الكريم تتمثل في 100 مليون سنتيم للفائز الأول و75 مليون للفائز الثاني و50 مليون للفائز الثالث.