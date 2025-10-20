الوزير الأول يُنصب أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، الإثنين، على مراسم تنصيب أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للعهدة 2025- 2029.

وفي كلمة له، أشاد الوزير الأول بدور ووزن ومساهمة المجلس بصفته خزان للكفاءات والخبرات الوطنية التي من شأنها مرافقة مختلف النشاطات في إعداد السياسات العمومية، وتمكين المنظومة الوطنية من مواكبة التحديات المحلية والاقليمية والدولية والتخفيف من آثارها على البرامج الوطنية ولضمان إقلاع اقتصادي متكامل.

كما أكد غريب على أهمية المجلس في تعزيز القدرات الوطنية، خاصة ما تعلق بالصناعة وتجسيد مشاريع إستراتيجية في جنوب البلاد وتثمين القدرات الطاقوية الوطنية.

وأشار الوزير الأول إلى أن كل هذه المجهودات تأتي من أجل تكريس الدور الاجتماعي للدولة والشفافية والحوكمة الرشيدة.

من جانبه، أوضح المجلس في بيان له أن هذه المراسم تأتي في إطار عملية التجديد الدوري للتشكيلة، وتكريسا لمبدأ التداول في التمثيل بهدف تعزيز الديناميكية والفعالية في الأداء.

وبعد أداء الأعضاء لليمين وتثبيت عضويتهم رسميًا، ينظم المجلس وبمناسبة شهر أكتوبر الوردي المخصص للتوعية بسرطان الثدي، بنادي الصنوبر، حلقة نقاش بعنوان: “أكتوبر الوردي: عمل جماعي من أجل وقاية وتكفل أفضل” ،

ويشارك في حلقة النقاش خبراء ومختصون وممثلون عن الهيئة الوطنية للوقاية ومكافحة السرطان، والوكالة الوطنية للأمن الصحي، والمرصد الوطني للمجتمع المدني.