الوزير الأول: 19 مارس ذكرى ترجم فيها المُفاوض الجزائري مكاسب الكفاح المسلح

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أن الجزائر تحيي اليوم محطة تاريخية فاصلة، وهي في ذكرى يوم النصر 19 مارس 1962.

وجاء في منشور للوزير الاول عبر صفحته على فايسبوك بمناسة عيد النصر 19 مارس 1962، “حين ترجم المُفاوض الجزائري بعبقريته السياسية مكاسب الكفاح المسلح.كفاح مرير خاضه الشعب الجزائري من أجل استرجاع سيادته على أرضه وكرامته”.

وتابع في ذات السياق “إن العبر المستخلصة من هذه المحطة الغالية علينا، تدفعنا للمضي بقوة في مسار تجسيد مشروع وطني من أجل جزائر جديدة، متحرر من آثار هذا الاستدمار، ومن كل العقد المثبطة للإرادات والمعرقلة للمبادرات..هذا هو الوفاء لذكرى شهدائنا”.